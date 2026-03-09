 
Jordan Pro Dri-FIT 软顶速干高尔夫运动帽 - 白色

Jordan Pro

Dri-FIT 软顶速干高尔夫运动帽

¥269
白色
灰黑/煤黑

Jordan Pro Dri-FIT 软顶速干高尔夫运动帽采用高帽冠设计，搭配内置汗带。采用导湿速干技术，助你随时应对挑战。


  • 显示颜色： 白色
  • 款式： IM4546-101

Jordan Pro

¥269

Jordan Pro Dri-FIT 软顶速干高尔夫运动帽采用高帽冠设计，搭配内置汗带。采用导湿速干技术，助你随时应对挑战。

其他细节

  • Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽舒适
  • 刺绣孔眼，营造出众透气性

产品细节

  • 面料：70% 聚酯纤维/30% 棉。网眼布：100% 聚酯纤维
  • 不可洗涤
  • 显示颜色： 白色
  • 款式： IM4546-101

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