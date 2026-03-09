Jordan Pro
Dri-FIT 软顶速干高尔夫运动帽
¥269
Jordan Pro Dri-FIT 软顶速干高尔夫运动帽采用高帽冠设计，搭配内置汗带。采用导湿速干技术，助你随时应对挑战。
- 显示颜色： 白色
- 款式： IM4546-101
Jordan Pro
¥269
Jordan Pro Dri-FIT 软顶速干高尔夫运动帽采用高帽冠设计，搭配内置汗带。采用导湿速干技术，助你随时应对挑战。
其他细节
- Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽舒适
- 刺绣孔眼，营造出众透气性
产品细节
- 面料：70% 聚酯纤维/30% 棉。网眼布：100% 聚酯纤维
- 不可洗涤
- 显示颜色： 白色
- 款式： IM4546-101
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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