Jordan Pro Jumpman

扣带式运动帽

¥249

戴上 Jordan Pro Jumpman 扣带式运动帽，弹跳之间尽显时尚气质。平整帽檐和立体式高帽冠设计，采用紧密梭织斜纹面料制成。正面饰有厚实刺绣经典标志，彰显品牌传统风范。

  • 显示颜色： 健身红/黑/黑/暗烟灰
  • 款式： AR2118-688

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