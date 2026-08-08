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Jordan React Havoc SE PSG 男子跑步鞋 - 黑/钴蓝色/大学红/白色

Jordan React Havoc SE PSG

男子跑步鞋

¥999

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Jordan React Havoc SE PSG 男子跑步鞋搭载能量回馈泡绵中底，为高强度训练带来舒适的缓震效果，同时彰显巴黎圣日耳曼足球队荣耀。


  • 显示颜色： 黑/钴蓝色/大学红/白色
  • 款式： CT6489-001

Jordan React Havoc SE PSG

¥999

出众回弹，舒适迈步

Jordan React Havoc SE PSG 男子跑步鞋搭载能量回馈泡绵中底，为高强度训练带来舒适的缓震效果，同时彰显巴黎圣日耳曼足球队荣耀。

舒适缓震

Nike React 缓震配置，营造顺畅平稳的迈步体验。

举足轻盈

前足搭载 Zoom Air 缓震配置，打造出众回弹的缓震性能。

轻盈透气

织物与合成材质组合鞋面，打造轻盈透气的支撑效果。

有力支撑

模压后跟支撑部分轻盈稳定，结构巧妙。

巴黎圣日耳曼球队印花

经典细节向 JORDAN 品牌与法国足球俱乐部巴黎圣日耳曼致敬。

产品细节

  • 织物与合成材质组合鞋面
  • 显示颜色： 黑/钴蓝色/大学红/白色
  • 款式： CT6489-001

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