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Jordan React Havoc SE PSG
男子跑步鞋
¥999
售罄：
此配色当前无货
Jordan React Havoc SE PSG 男子跑步鞋搭载能量回馈泡绵中底，为高强度训练带来舒适的缓震效果，同时彰显巴黎圣日耳曼足球队荣耀。
- 显示颜色： 黑/钴蓝色/大学红/白色
- 款式： CT6489-001
Jordan React Havoc SE PSG
¥999
出众回弹，舒适迈步
Jordan React Havoc SE PSG 男子跑步鞋搭载能量回馈泡绵中底，为高强度训练带来舒适的缓震效果，同时彰显巴黎圣日耳曼足球队荣耀。
舒适缓震
Nike React 缓震配置，营造顺畅平稳的迈步体验。
举足轻盈
前足搭载 Zoom Air 缓震配置，打造出众回弹的缓震性能。
轻盈透气
织物与合成材质组合鞋面，打造轻盈透气的支撑效果。
有力支撑
模压后跟支撑部分轻盈稳定，结构巧妙。
巴黎圣日耳曼球队印花
经典细节向 JORDAN 品牌与法国足球俱乐部巴黎圣日耳曼致敬。
产品细节
- 织物与合成材质组合鞋面
- 显示颜色： 黑/钴蓝色/大学红/白色
- 款式： CT6489-001
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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