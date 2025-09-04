Jordan Realtree 双肩包采用耐用 CORDURA® 不易撕裂材料，尽显个性风范。宽敞主袋内置多个口袋，背面拉链隔层配备收纳夹层，设有加垫笔记本电脑保护套和加垫平板电脑保护套，为电子设备提供出众防护。正面拉链口袋，可安全收纳小物件，方便随时取用；侧边水壶袋，可供存放饮品；胸部固定带和肩带均采用可调节设计，缔造舒适携背体验。

该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

