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Jordan Regal 新年系列
腰包
35% 折让
Jordan Regal 新年系列腰包采用合成革材料，饰有庆祝马年的特别标志图案，升级造型格调，助你在外出时轻松携带必需品，喜迎新春。拉链主袋空间宽敞，可供存放钱包、手机或其他小物件；正面拉链口袋，可安全收纳小物件，方便随时取用；可调式插扣固定带设计，令你畅享舒适携带体验，打造多变造型。
- 显示颜色： 帆白
- 款式： IV4749-133
Jordan Regal 新年系列
35% 折让
Jordan Regal 新年系列腰包采用合成革材料，饰有庆祝马年的特别标志图案，升级造型格调，助你在外出时轻松携带必需品，喜迎新春。拉链主袋空间宽敞，可供存放钱包、手机或其他小物件；正面拉链口袋，可安全收纳小物件，方便随时取用；可调式插扣固定带设计，令你畅享舒适携带体验，打造多变造型。
产品细节
- 尺寸：240 x 90 x 130 mm
- 面料：合成革。背部面料/里料：聚酯纤维
- 手洗
- 显示颜色： 帆白
- 款式： IV4749-133
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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