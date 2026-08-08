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Jordan Remastered
男子起绒圆领上衣
¥449
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此配色当前无货
风格易搭的 Jordan Remastered 男子起绒圆领上衣采用柔软起绒面料，肩部饰有缎面覆面。“Air Jordan 23”印花图案旨在向赛场传奇人物致敬。
- 显示颜色： 黑/黑/健身红
- 款式： CT6283-010
Jordan Remastered
¥449
时尚 AJ 风范
风格易搭的 Jordan Remastered 男子起绒圆领上衣采用柔软起绒面料，肩部饰有缎面覆面。“Air Jordan 23”印花图案旨在向赛场传奇人物致敬。
其他细节
- 起绒面料，质感柔软
- 肩部缎面覆面，与起绒的质地形成鲜明对比
产品细节
- 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
- 袖口、下摆和衣领采用弹性罗纹设计
- 丝网印制图案
- 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。外接片：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/黑/健身红
- 款式： CT6283-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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