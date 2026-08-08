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Jordan Remastered 男子起绒圆领上衣 - 黑/黑/健身红

Jordan Remastered

男子起绒圆领上衣

¥449
黑/黑/健身红
贵族红/岩石粉/白色

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风格易搭的 Jordan Remastered 男子起绒圆领上衣采用柔软起绒面料，肩部饰有缎面覆面。“Air Jordan 23”印花图案旨在向赛场传奇人物致敬。


  • 显示颜色： 黑/黑/健身红
  • 款式： CT6283-010

Jordan Remastered

¥449

时尚 AJ 风范

风格易搭的 Jordan Remastered 男子起绒圆领上衣采用柔软起绒面料，肩部饰有缎面覆面。“Air Jordan 23”印花图案旨在向赛场传奇人物致敬。

其他细节

  • 起绒面料，质感柔软
  • 肩部缎面覆面，与起绒的质地形成鲜明对比

产品细节

  • 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
  • 袖口、下摆和衣领采用弹性罗纹设计
  • 丝网印制图案
  • 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。外接片：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/黑/健身红
  • 款式： CT6283-010

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