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Jordan Remastered 男子长裤 - 黑/健身红

Jordan Remastered

男子长裤

¥499

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这款时尚易搭的 Jordan Remastered 男子长裤采用起绒面料，腰部和两侧覆盖质感顺滑的面料。大腿上的缝制贴片彰显品牌传承。


  • 显示颜色： 黑/健身红
  • 款式： CT6286-010

Jordan Remastered

¥499

轻盈温暖，时尚风范

这款时尚易搭的 Jordan Remastered 男子长裤采用起绒面料，腰部和两侧覆盖质感顺滑的面料。大腿上的缝制贴片彰显品牌传承。

其他细节

  • 起绒面料，柔软温暖
  • 顺滑光泽面料覆面，造就别致外观

产品细节

  • 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
  • 缝制 Jordan 设计贴片
  • 弹性腰部搭配抽绳
  • 插手口袋
  • 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。外接片：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/健身红
  • 款式： CT6286-010

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