第 1 张图片，共 6 张图片
Jordan Remastered
男子长裤
¥499
售罄：
此配色当前无货
这款时尚易搭的 Jordan Remastered 男子长裤采用起绒面料，腰部和两侧覆盖质感顺滑的面料。大腿上的缝制贴片彰显品牌传承。
- 显示颜色： 黑/健身红
- 款式： CT6286-010
Jordan Remastered
¥499
轻盈温暖，时尚风范
这款时尚易搭的 Jordan Remastered 男子长裤采用起绒面料，腰部和两侧覆盖质感顺滑的面料。大腿上的缝制贴片彰显品牌传承。
其他细节
- 起绒面料，柔软温暖
- 顺滑光泽面料覆面，造就别致外观
产品细节
- 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
- 缝制 Jordan 设计贴片
- 弹性腰部搭配抽绳
- 插手口袋
- 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。外接片：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/健身红
- 款式： CT6286-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。