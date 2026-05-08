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Jordan Rise
半硬顶运动帽
20% 折让
戴上 Jordan Rise 半硬顶运动帽，彰显你对挚爱品牌的拥趸之心。采用高帽冠设计，舒适时尚。网眼拼接设计，带来透气感受；背面按扣式固定带设计，可自主调节贴合感。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： FZ0774-010
Jordan Rise
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戴上 Jordan Rise 半硬顶运动帽，彰显你对挚爱品牌的拥趸之心。采用高帽冠设计，舒适时尚。网眼拼接设计，带来透气感受；背面按扣式固定带设计，可自主调节贴合感。
产品细节
- 面料：100% 棉。拼接/前片拼接（背面）：100% 聚酯纤维
- 必要时用湿布清洁
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： FZ0774-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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