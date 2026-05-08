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Jordan Rise 半硬顶运动帽 - 黑/白色

Jordan Rise

半硬顶运动帽

20% 折让

戴上 Jordan Rise 半硬顶运动帽，彰显你对挚爱品牌的拥趸之心。采用高帽冠设计，舒适时尚。网眼拼接设计，带来透气感受；背面按扣式固定带设计，可自主调节贴合感。


  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： FZ0774-010

Jordan Rise

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戴上 Jordan Rise 半硬顶运动帽，彰显你对挚爱品牌的拥趸之心。采用高帽冠设计，舒适时尚。网眼拼接设计，带来透气感受；背面按扣式固定带设计，可自主调节贴合感。

产品细节

  • 面料：100% 棉。拼接/前片拼接（背面）：100% 聚酯纤维
  • 必要时用湿布清洁
  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： FZ0774-010

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