Jordan Rise
速干半硬顶弧形帽檐运动帽
32% 折让
时尚点睛利器，契合不同造型。Jordan Rise 速干半硬顶弧形帽檐运动帽采用弧形帽檐、半硬顶设计结合时尚版型，塑就经典外观。可调节按扣式扣带，方便轻松调整至理想贴合度；汗带设计，有助减少汗液干扰视线。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： HJ0627-010
产品细节
- 面料：58% 棉/42% 聚酯纤维。前片拼接（背面）：100% 聚酯纤维
- 刺绣 Jumpman 设计
- 必要时用湿布清洁
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
