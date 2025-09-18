 
Jordan Rise 速干半硬顶弧形帽檐运动帽 - 黑/白色

Jordan Rise

速干半硬顶弧形帽檐运动帽

32% 折让
黑/白色
帆白/黑

时尚点睛利器，契合不同造型。Jordan Rise 速干半硬顶弧形帽檐运动帽采用弧形帽檐、半硬顶设计结合时尚版型，塑就经典外观。可调节按扣式扣带，方便轻松调整至理想贴合度；汗带设计，有助减少汗液干扰视线。


  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： HJ0627-010

产品细节

  • 面料：58% 棉/42% 聚酯纤维。前片拼接（背面）：100% 聚酯纤维
  • 刺绣 Jumpman 设计
  • 必要时用湿布清洁
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。