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Jordan Rise "Tour Yellow" 可调节运动帽 - 白色/旅行黄

Jordan Rise "Tour Yellow"

可调节运动帽

¥249

这款 Jordan Rise "Tour Yellow" 可调节运动帽从标志性的 AJ4 配色中汲取设计灵感，以简约经典风格向迈克尔·乔丹致敬。采用略微弧形的帽檐和背面可调节扣合设计，为你带来恰到好处的贴合感。


  • 显示颜色： 白色/旅行黄
  • 款式： IV4972-100

Jordan Rise "Tour Yellow"

¥249

这款 Jordan Rise "Tour Yellow" 可调节运动帽从标志性的 AJ4 配色中汲取设计灵感，以简约经典风格向迈克尔·乔丹致敬。采用略微弧形的帽檐和背面可调节扣合设计，为你带来恰到好处的贴合感。

产品细节

  • 可调节扣合设计
  • 面料：100% 棉。前片拼接（背面）：100% 聚酯纤维
  • 不可洗涤
  • 刺绣孔眼
  • 显示颜色： 白色/旅行黄
  • 款式： IV4972-100

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