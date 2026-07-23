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Jordan Rise "Tour Yellow"
可调节运动帽
¥249
这款 Jordan Rise "Tour Yellow" 可调节运动帽从标志性的 AJ4 配色中汲取设计灵感，以简约经典风格向迈克尔·乔丹致敬。采用略微弧形的帽檐和背面可调节扣合设计，为你带来恰到好处的贴合感。
- 显示颜色： 白色/旅行黄
- 款式： IV4972-100
Jordan Rise "Tour Yellow"
¥249
这款 Jordan Rise "Tour Yellow" 可调节运动帽从标志性的 AJ4 配色中汲取设计灵感，以简约经典风格向迈克尔·乔丹致敬。采用略微弧形的帽檐和背面可调节扣合设计，为你带来恰到好处的贴合感。
产品细节
- 可调节扣合设计
- 面料：100% 棉。前片拼接（背面）：100% 聚酯纤维
- 不可洗涤
- 刺绣孔眼
- 显示颜色： 白色/旅行黄
- 款式： IV4972-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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