穿上 Jordan Roam 男子拖鞋，说走就走。采用结实柔韧的泡绵，塑就舒适缓震的迈步体验。外底前足和后跟搭配橡胶，为关键部位铸就出众抓地力；鞋面采用透气设计，营造出色透气性。鞋床模压爆裂纹，塑就出众抓附力，彰显 Jordan 风范。

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