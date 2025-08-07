Jordan Roam
男子拖鞋
18% 折让
售罄：
此配色当前无货
穿上 Jordan Roam 男子拖鞋，说走就走。采用结实柔韧的泡绵，塑就舒适缓震的迈步体验。外底前足和后跟搭配橡胶，为关键部位铸就出众抓地力；鞋面采用透气设计，营造出色透气性。鞋床模压爆裂纹，塑就出众抓附力，彰显 Jordan 风范。
- 显示颜色： 藤黄/帆白/淡象牙白/黑
- 款式： FQ0227-201
Jordan Roam
其他细节
- 外底搭载回弹泡绵，打造柔软迈步体验
- 外底后跟和前足采用橡胶设计，铸就出众抓地力
产品细节
