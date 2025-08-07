 
Jordan Roam 男子拖鞋 - 藤黄/帆白/淡象牙白/黑

藤黄/帆白/淡象牙白/黑
光辉荧光黄/微黄绿

穿上 Jordan Roam 男子拖鞋，说走就走。采用结实柔韧的泡绵，塑就舒适缓震的迈步体验。外底前足和后跟搭配橡胶，为关键部位铸就出众抓地力；鞋面采用透气设计，营造出色透气性。鞋床模压爆裂纹，塑就出众抓附力，彰显 Jordan 风范。


  • 显示颜色： 藤黄/帆白/淡象牙白/黑
  • 款式： FQ0227-201

其他细节

  • 外底搭载回弹泡绵，打造柔软迈步体验
  • 外底后跟和前足采用橡胶设计，铸就出众抓地力

产品细节

