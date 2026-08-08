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Jordan Series .05
女子运动鞋
¥649
售罄：
此配色当前无货
匠心设计，焕新演绎挚爱鞋款。Jordan Series .05 女子运动鞋采用亮泽缎面材料，巧搭缎带鞋带，塑就精致奢华风范，为你增添理想的日常单品。此外，该款运动鞋兼具 JORDAN 品牌为人熟知的耐穿性和非凡舒适性。
- 显示颜色： 幻影灰白/帆白/泡沫薄荷绿/煤黑
- 款式： DV1495-001
Jordan Series .05
¥649
匠心设计，焕新演绎挚爱鞋款。Jordan Series .05 女子运动鞋采用亮泽缎面材料，巧搭缎带鞋带，塑就精致奢华风范，为你增添理想的日常单品。此外，该款运动鞋兼具 JORDAN 品牌为人熟知的耐穿性和非凡舒适性。
其他细节
- 设计元素灵感源自迈克尔·乔丹的成长故事，激励球员和球迷展翅高飞
- 合成材质、织物和皮革组合材料，塑就优质外观
- 打孔鞋垫设计，塑就出众透气性
- 硫化结构，缔造日常舒适脚感
产品细节
- 梭织鞋舌标签
- 显示颜色： 幻影灰白/帆白/泡沫薄荷绿/煤黑
- 款式： DV1495-001
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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