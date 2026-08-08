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Jordan Series .05 女子运动鞋 - 幻影灰白/帆白/泡沫薄荷绿/煤黑

Jordan Series .05

女子运动鞋

¥649

售罄：

此配色当前无货

匠心设计，焕新演绎挚爱鞋款。Jordan Series .05 女子运动鞋采用亮泽缎面材料，巧搭缎带鞋带，塑就精致奢华风范，为你增添理想的日常单品。此外，该款运动鞋兼具 JORDAN 品牌为人熟知的耐穿性和非凡舒适性。


  • 显示颜色： 幻影灰白/帆白/泡沫薄荷绿/煤黑
  • 款式： DV1495-001

Jordan Series .05

¥649

匠心设计，焕新演绎挚爱鞋款。Jordan Series .05 女子运动鞋采用亮泽缎面材料，巧搭缎带鞋带，塑就精致奢华风范，为你增添理想的日常单品。此外，该款运动鞋兼具 JORDAN 品牌为人熟知的耐穿性和非凡舒适性。

其他细节

  • 设计元素灵感源自迈克尔·乔丹的成长故事，激励球员和球迷展翅高飞
  • 合成材质、织物和皮革组合材料，塑就优质外观
  • 打孔鞋垫设计，塑就出众透气性
  • 硫化结构，缔造日常舒适脚感

产品细节

  • 梭织鞋舌标签
  • 显示颜色： 幻影灰白/帆白/泡沫薄荷绿/煤黑
  • 款式： DV1495-001

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