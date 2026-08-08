Jordan Series .05

¥599

穿上 Jordan Series .05 男子运动鞋，体验迈克尔·乔丹的传奇。采用简洁线条和出色外观，造就经典之作，适合不同场合穿着。帆布和翻毛皮组合设计，塑就纹理质感和耐穿性；弹性拼接细节，便于穿着。以迈克尔·乔丹的成长故事为设计灵感，无论球员还是球迷，都能在他的激励下突破自我。

外底故事

翻看鞋底，领略迈克尔·乔丹的风采。橡胶外底融入模压字样，讲述着乔丹与哥哥拉里的故事。“45/2”旨在向他们加入同一个球队前所穿的球衣号码致敬。年少时的乔丹希望自己的球技能达到哥哥拉里的一半，因此选择了 45 的一半，即 23 号。

胸怀大志

鞋垫所饰标语“SWING FOR THE FENCE”来自于拉里曾经写给乔丹的一封信。这封信源于兄弟俩的后院篮球赛，彰显了乔丹积极的生活态度。

经典设计

沿袭经典滑板鞋，采用加高侧壁，塑就利落造型，为鞋头提供双重包覆，打造出色耐穿性。

略带弹性

两侧三角形拼接采用弹性材料，可灵活伸缩，舒适耐穿。