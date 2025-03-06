Jordan Series ES 男子运动鞋的设计灵感源自迈克尔·乔丹与哥哥拉里在自家后院的相互较量，借鉴了这对传奇兄弟之间的正面交锋。橡胶外底塑就出众抓地力，亦述说了迈克尔·乔丹如何成长为 23 号球员的精彩故事。鞋垫饰有励志标语“SWING FOR THE FENCE（竭尽全力，放手一搏）”，是拉里曾对迈克尔·乔丹说过的一句话。

显示颜色： 帆白/白色/大学红/黑

款式： DN1856-106