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Jordan Series ES ALT (PS) 幼童运动童鞋 - 白色/椰奶色/孔雀绿/黑

Jordan Series ES ALT (PS)

幼童运动童鞋

¥399

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Jordan Series ES ALT (PS) 幼童运动童鞋，为小宝贝增添活力风范。 鞋款采用轻盈材质打造，有效减轻滞重感，适合小宝贝日常穿着。 弹性鞋带，令鞋款便于穿脱。


  • 显示颜色： 白色/椰奶色/孔雀绿/黑
  • 款式： DZ5535-100

Jordan Series ES ALT (PS)

¥399

Jordan Series ES ALT (PS) 幼童运动童鞋，为小宝贝增添活力风范。 鞋款采用轻盈材质打造，有效减轻滞重感，适合小宝贝日常穿着。 弹性鞋带，令鞋款便于穿脱。

其他细节

  • 泡绵设计，赋予稚嫩双足稳固舒适感受
  • 后跟提拉设计，便于穿脱
  • 外底匠心纹路设计，铸就非凡抓地力

产品细节

  • 弹性鞋带
  • 显示颜色： 白色/椰奶色/孔雀绿/黑
  • 款式： DZ5535-100

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