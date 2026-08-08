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Jordan Series ES ALT (PS)
幼童运动童鞋
¥399
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此配色当前无货
Jordan Series ES ALT (PS) 幼童运动童鞋，为小宝贝增添活力风范。 鞋款采用轻盈材质打造，有效减轻滞重感，适合小宝贝日常穿着。 弹性鞋带，令鞋款便于穿脱。
- 显示颜色： 白色/椰奶色/孔雀绿/黑
- 款式： DZ5535-100
Jordan Series ES ALT (PS)
¥399
Jordan Series ES ALT (PS) 幼童运动童鞋，为小宝贝增添活力风范。 鞋款采用轻盈材质打造，有效减轻滞重感，适合小宝贝日常穿着。 弹性鞋带，令鞋款便于穿脱。
其他细节
- 泡绵设计，赋予稚嫩双足稳固舒适感受
- 后跟提拉设计，便于穿脱
- 外底匠心纹路设计，铸就非凡抓地力
产品细节
- 弹性鞋带
- 显示颜色： 白色/椰奶色/孔雀绿/黑
- 款式： DZ5535-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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