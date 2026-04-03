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Jordan Session 新年系列男子运动鞋 - 奶白 II/貂棕/灰桃红/深队红

Jordan Session 新年系列

男子运动鞋

14% 折让

Jordan Session 新年系列男子运动鞋从滑板运动汲取设计灵感，融合篮球元素，根植街头文化，打造出焕新外观，尽显纯正 Jordan 风范。鞋面采用柔软翻毛皮细节，塑就优质外观，随着穿着愈显复古韵味。仿马毛设计和西部风情细节旨在向马年致敬，共庆农历新年。


  • 显示颜色： 奶白 II/貂棕/灰桃红/深队红
  • 款式： IQ1111-262

Jordan Session 新年系列

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Jordan Session 新年系列男子运动鞋从滑板运动汲取设计灵感，融合篮球元素，根植街头文化，打造出焕新外观，尽显纯正 Jordan 风范。鞋面采用柔软翻毛皮细节，塑就优质外观，随着穿着愈显复古韵味。仿马毛设计和西部风情细节旨在向马年致敬，共庆农历新年。

其他细节

  • 天然皮革与合成材质组合鞋面，塑就出众耐穿性和结构感
  • 泡绵中底，带来轻盈缓震性能
  • 橡胶外底，铸就非凡抓地力

产品细节

  • 显示颜色： 奶白 II/貂棕/灰桃红/深队红
  • 款式： IQ1111-262

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