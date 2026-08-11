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Jordan Session
男子运动鞋
¥649
Jordan Session 男子运动鞋从滑板运动汲取设计灵感，融合篮球元素，根植街头文化，打造出焕新外观，尽显纯正 Jordan 风范。柔软翻毛皮鞋面，塑就优质外观，彰显复古韵味。
- 显示颜色： 浅荧光黄/黑/波罗的海蓝/透明粉
- 款式： IO2071-700
Jordan Session
¥649
Jordan Session 男子运动鞋从滑板运动汲取设计灵感，融合篮球元素，根植街头文化，打造出焕新外观，尽显纯正 Jordan 风范。柔软翻毛皮鞋面，塑就优质外观，彰显复古韵味。
其他细节
- 天然皮革、织物与合成材质组合鞋面，塑就出众耐穿性和结构感
- 泡棉中底，带来轻盈缓震性能
- 橡胶外底，铸就非凡抓地力
产品细节
- 经典鞋带
- 显示颜色： 浅荧光黄/黑/波罗的海蓝/透明粉
- 款式： IO2071-700
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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