 
Jordan Session 男子运动鞋 - 黑/橡皮浅褐/白色/校园红

Jordan Session

男子运动鞋

¥649
黑/橡皮浅褐/白色/校园红
大气浅粉/黑/橡皮浅褐/校园红
幻影灰白/椰奶色/淡象牙白/校园红
风暴蓝/法国蓝/淡象牙白/校园红

Jordan Session 男子运动鞋从滑板运动汲取设计灵感，融合篮球元素，根植街头文化，打造出焕新外观，尽显纯正 Jordan 风范。柔软翻毛皮鞋面，塑就优质外观，彰显复古韵味。


  • 显示颜色： 黑/橡皮浅褐/白色/校园红
  • 款式： IB3731-001

Jordan Session

¥649

Jordan Session 男子运动鞋从滑板运动汲取设计灵感，融合篮球元素，根植街头文化，打造出焕新外观，尽显纯正 Jordan 风范。柔软翻毛皮鞋面，塑就优质外观，彰显复古韵味。

其他细节

  • 天然皮革鞋面，塑就出众耐穿性和结构感
  • 泡绵中底，缔造轻盈缓震效果
  • 橡胶外底，铸就非凡抓地力

产品细节

  • 显示颜色： 黑/橡皮浅褐/白色/校园红
  • 款式： IB3731-001

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