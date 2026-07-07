Jordan She's An All Star 大童（女孩）长裤焕新演绎经典热身长裤，无论驰骋球场、穿梭课堂，还是与朋友轻松相聚，都能助你尽显全明星风采。弹性腰部搭配抽绳，舒适贴合；阔腿设计，提供充裕活动空间；小腿外侧融入按扣设计，营造经典外观。可搭配 Jordan 上衣，打造风格统一的造型，与运动鞋相得益彰。

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