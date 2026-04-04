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Jordan Sixty Plus Low
男子运动鞋
¥1,099
Sixty Plus 以低帮形式回归，结合了迈克尔·乔丹在五场单场得分 60 多分的比赛中穿着的四款经典 Jordan 鞋。Jordan Sixty Plus Low 男子运动鞋通过标志性细节致敬 GOAT 的传奇。
- 显示颜色： 帆白/黑/银/火焰红
- 款式： IH2047-100
Jordan Sixty Plus Low
¥1,099
Sixty Plus 以低帮形式回归，结合了迈克尔·乔丹在五场单场得分 60 多分的比赛中穿着的四款经典 Jordan 鞋。Jordan Sixty Plus Low 男子运动鞋通过标志性细节致敬 GOAT 的传奇。
其他细节
- 天然皮革与合成材质组合鞋面，塑就出众结构感和耐穿性
- Nike Air 缓震配置回弹舒适，提供恰到好处的支撑效果
- 橡胶外底，铸就强劲抓地力
产品细节
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 显示颜色： 帆白/黑/银/火焰红
- 款式： IH2047-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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