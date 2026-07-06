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Jordan Sixty Plus Low 男子运动鞋 - 帆白/黑/银/火焰红

Jordan Sixty Plus Low

男子运动鞋

21% 折让

Sixty Plus 以低帮形式回归，将迈克尔·乔丹在五场单场得分 60 多分的比赛中所穿的四款经典 Jordan 球鞋融为一体。Jordan Sixty Plus Low 男子运动鞋以经典细节诠释伟大，致敬伟大球员书写的传奇。


  • 显示颜色： 帆白/黑/银/火焰红
  • 款式： IH2047-100

Jordan Sixty Plus Low

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Sixty Plus 以低帮形式回归，将迈克尔·乔丹在五场单场得分 60 多分的比赛中所穿的四款经典 Jordan 球鞋融为一体。Jordan Sixty Plus Low 男子运动鞋以经典细节诠释伟大，致敬伟大球员书写的传奇。

其他细节

  • 天然皮革与合成材质组合鞋面，塑就出众结构感和耐穿性
  • Nike Air 缓震配置回弹舒适，提供恰到好处的支撑效果
  • 橡胶外底，带来强劲抓地力

产品细节

  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 显示颜色： 帆白/黑/银/火焰红
  • 款式： IH2047-100

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更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
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