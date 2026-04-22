Sixty Plus 以低帮形式回归，结合了迈克尔·乔丹在五场单场得分 60 多分的比赛中穿着的四款经典 Jordan 鞋。Jordan Sixty Plus Low 男子运动鞋通过标志性细节致敬 GOAT 的传奇。

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