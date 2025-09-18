Jordan Sneaker 大童运动船袜（6 双）采用匠心设计，可搭配其他 Jordan 单品，打造风格统一的造型，尽显明显球员风范。采用聚酯纤维混纺面料结合船袜结构，后跟内侧融入抓附纹理，在运动时提供稳固效果。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。