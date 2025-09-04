 
Jordan Sneaker 大童运动船袜（6 双） - 白色/黑

Jordan

Sneaker 大童运动船袜（6 双）

20% 折让

Jordan Sneaker 大童运动船袜（6 双）采用匠心设计，可搭配其他 Jordan 单品，打造风格统一的造型，尽显明显球员风范。采用聚酯纤维混纺面料结合船袜结构，后跟内侧融入抓附纹理，在运动时提供稳固效果。


  • 显示颜色： 白色/黑
  • 款式： FZ1795-100

产品细节

  • 内含 6 双袜子
  • 成分：袜底：聚酯纤维/氨纶
  • 可机洗
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。