Jordan
Sneaker 大童运动船袜（6 双）
20% 折让
售罄：
此配色当前无货
Jordan Sneaker 大童运动船袜（6 双）采用匠心设计，可搭配其他 Jordan 单品，打造风格统一的造型，尽显明显球员风范。采用聚酯纤维混纺面料结合船袜结构，后跟内侧融入抓附纹理，在运动时提供稳固效果。
- 显示颜色： 白色/黑
- 款式： FZ1795-100
产品细节
- 内含 6 双袜子
- 成分：袜底：聚酯纤维/氨纶
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
