Jordan Sophia
女子拖鞋
10% 折让
Jordan Sophia 女子拖鞋焕新演绎日常拖鞋。 缓震泡绵鞋床巧搭具有抓地力的橡胶外底，结合加垫提花固定带，缔造柔软穿着感受。 即刻上脚，畅享非凡舒适的夏日时光。
- 显示颜色： 张扬蓝/浅军械蓝/橡皮浅褐/白色
- 款式： HQ8070-400
Jordan Sophia
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Jordan Sophia 女子拖鞋焕新演绎日常拖鞋。 缓震泡绵鞋床巧搭具有抓地力的橡胶外底，结合加垫提花固定带，缔造柔软穿着感受。 即刻上脚，畅享非凡舒适的夏日时光。
其他细节
- Nike Air 技术，塑就缓震迈步体验
- 加垫提花固定带，柔软舒适
- 泡绵鞋床，塑就缓震迈步体验
- 橡胶外底，铸就非凡抓地力
产品细节
- 后跟饰有 Jumpman 标志
- 泡绵中底
- 显示颜色： 张扬蓝/浅军械蓝/橡皮浅褐/白色
- 款式： HQ8070-400
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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