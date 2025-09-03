Jordan Spizike
大童冬季户外运动鞋
¥999
售罄：
此配色当前无货
Jordan Spizike 大童运动鞋巧糅四款经典 Jordan 运动鞋的设计元素，成就匠心经典。鞋款旨在致敬斯派克·李 (Spike Lee) 在联结好莱坞与篮球运动、提升二者的文化影响力方面的贡献，集时尚外观与经典风范于一体，充分满足你的日常需求。上脚试试看？
- 显示颜色： 军绿/军棕/大学红/黑
- 款式： FD4653-300
其他细节
- 鞋底加入可视 Nike Air 缓震技术，轻盈缓震
- 橡胶外底，铸就非凡抓地力
产品细节
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 显示颜色： 军绿/军棕/大学红/黑
- 款式： FD4653-300
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
