第 1 张图片，共 8 张图片
Jordan Spizike 270 Boot
男子运动鞋
¥1,399
售罄：
此配色当前无货
Jordan Spizike 270 Boot 男子运动鞋承袭迈克尔·乔丹的出众鞋款元素设计，向 Mike、Spike 以及两人合作的传奇广告大片致敬。这款工装风运动鞋融入优质皮革，后跟搭载缓震配置，沿袭 AJ4 的模压细节和 AJ6 的窗格设计鞋舌。
- 显示颜色： 烟灰/黑/海神绿/微黄绿
- 款式： CT1014-002
Jordan Spizike 270 Boot
¥1,399
混搭设计，助力酣战
Jordan Spizike 270 Boot 男子运动鞋承袭迈克尔·乔丹的出众鞋款元素设计，向 Mike、Spike 以及两人合作的传奇广告大片致敬。这款工装风运动鞋融入优质皮革，后跟搭载缓震配置，沿袭 AJ4 的模压细节和 AJ6 的窗格设计鞋舌。
其他细节
- 皮革、合成材质与织物组合鞋面，结实耐穿，营造出众质感，塑就优质外观
- 大型 270 Max Air 缓震配置，缔造弹力十足的缓震效果
- 模压塑料鞋带栓扣，方便调节，塑就出众风范
产品细节
- 加垫高帮鞋口设计
- 改良版人字形底纹，提供强劲抓地力
- 模压塑料鞋带栓扣
- 匠心系带系统
- 挡泥片设计
- 鞋舌采用窗格设计
- 显示颜色： 烟灰/黑/海神绿/微黄绿
- 款式： CT1014-002
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。