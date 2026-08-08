Jordan Spizike 270 Boot 男子运动鞋承袭迈克尔·乔丹的出众鞋款元素设计，向 Mike、Spike 以及两人合作的传奇广告大片致敬。这款工装风运动鞋融入优质皮革，后跟搭载缓震配置，沿袭 AJ4 的模压细节和 AJ6 的窗格设计鞋舌。

Jordan Spizike 270 Boot 男子运动鞋承袭迈克尔·乔丹的出众鞋款元素设计，向 Mike、Spike 以及两人合作的传奇广告大片致敬。这款工装风运动鞋融入优质皮革，后跟搭载缓震配置，沿袭 AJ4 的模压细节和 AJ6 的窗格设计鞋舌。

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