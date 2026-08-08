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Jordan Spizike 270 Boot 男子运动鞋 - 烟灰/黑/海神绿/微黄绿

Jordan Spizike 270 Boot

男子运动鞋

¥1,399
烟灰/黑/海神绿/微黄绿
亚麻/黑/浅英国褐/大学红

售罄：

此配色当前无货

Jordan Spizike 270 Boot 男子运动鞋承袭迈克尔·乔丹的出众鞋款元素设计，向 Mike、Spike 以及两人合作的传奇广告大片致敬。这款工装风运动鞋融入优质皮革，后跟搭载缓震配置，沿袭 AJ4 的模压细节和 AJ6 的窗格设计鞋舌。


  • 显示颜色： 烟灰/黑/海神绿/微黄绿
  • 款式： CT1014-002

Jordan Spizike 270 Boot

¥1,399

混搭设计，助力酣战

Jordan Spizike 270 Boot 男子运动鞋承袭迈克尔·乔丹的出众鞋款元素设计，向 Mike、Spike 以及两人合作的传奇广告大片致敬。这款工装风运动鞋融入优质皮革，后跟搭载缓震配置，沿袭 AJ4 的模压细节和 AJ6 的窗格设计鞋舌。

其他细节

  • 皮革、合成材质与织物组合鞋面，结实耐穿，营造出众质感，塑就优质外观
  • 大型 270 Max Air 缓震配置，缔造弹力十足的缓震效果
  • 模压塑料鞋带栓扣，方便调节，塑就出众风范

产品细节

  • 加垫高帮鞋口设计
  • 改良版人字形底纹，提供强劲抓地力
  • 模压塑料鞋带栓扣
  • 匠心系带系统
  • 挡泥片设计
  • 鞋舌采用窗格设计
  • 显示颜色： 烟灰/黑/海神绿/微黄绿
  • 款式： CT1014-002

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