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Jordan Spizike Low
大童运动鞋
27% 折让
售罄：
此配色当前无货
Jordan Spizike Low 大童运动鞋巧糅五款经典 Jordan 运动鞋的设计元素，成就匠心经典。 鞋款旨在致敬斯派克·李 (Spike Lee) 在联结好莱坞与篮球运动方面的贡献，集时尚外观与经典风范于一体， 充分满足孩子的日常需求。 上脚试试看？
- 显示颜色： 白色/山峰白/金属银/山峰白
- 款式： HV5974-111
Jordan Spizike Low
27% 折让
Jordan Spizike Low 大童运动鞋巧糅五款经典 Jordan 运动鞋的设计元素，成就匠心经典。 鞋款旨在致敬斯派克·李 (Spike Lee) 在联结好莱坞与篮球运动方面的贡献，集时尚外观与经典风范于一体， 充分满足孩子的日常需求。 上脚试试看？
其他细节
- 鞋带搭配栓扣设计，有助快速稳固双足，塑就贴合感受
- Nike Air 缓震配置舒适回弹，提供恰到好处的支撑效果
- 天然皮革与织物组合鞋面，塑就出众结构感和耐穿性
- 橡胶外底，铸就强劲抓地力
产品细节
- 经典鞋带
- 泡绵中底
- 后跟提拉设计
- 显示颜色： 白色/山峰白/金属银/山峰白
- 款式： HV5974-111
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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