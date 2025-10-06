Jordan Spizike Low
大童运动鞋
42% 折让
Jordan Spizike Low 大童运动鞋巧糅五款经典 Jordan 运动鞋的设计元素，成就匠心经典。该鞋款旨在致敬斯派克·李 (Spike Lee) 在联结好莱坞与篮球运动方面的贡献，集时尚外观与经典风范于一体，充分满足你的多项需求。上脚试试看？
- 显示颜色： 狂喜钴蓝/狂喜钴蓝/白色/霞光粉
- 款式： HJ7824-400
其他细节
- 优质材料鞋面，塑就出众结构感和耐穿性
- Nike Air 技术，塑就缓震迈步体验
- 柔软泡绵设计，赋予双足缓震体验
- 橡胶外底，铸就强劲抓地力
产品细节
- 经典鞋带
- 栓扣式鞋带
- 后跟提拉设计
尺寸与尺码
- 尺码表
产品尺寸(单位:cm)
35.5: 鞋内长 23
36: 鞋内长 23.4
36.5: 鞋内长 23.7
37.5: 鞋内长 24.2
38: 鞋内长 24.6
38.5: 鞋内长 24.8
39: 鞋内长 25.4
40: 鞋内长 25.6
*因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。
更多信息
- 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
