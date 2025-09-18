Jordan Spizike Low
男子运动鞋老爹鞋
¥1,199
售罄：
此配色当前无货
Jordan Spizike Low 男子运动鞋巧糅四款经典 Jordan 运动鞋的设计元素，成就匠心经典。鞋款旨在致敬斯派克·李 (Spike Lee) 在联结好莱坞与篮球运动、提升二者的文化影响力方面的贡献，集时尚外观与经典风范于一体，充分满足你的不同需求。上脚试试看？
- 显示颜色： 沙堆白/棉布白/椰奶色/黑
- 款式： HQ3439-101
其他细节
- 天然皮革鞋面，带来出众耐穿性
- 前足采用 Nike Air 技术，塑就缓震迈步体验
- 后跟搭载 Nike Air 缓震配置，舒适回弹，提供恰到好处的支撑效果
- 硬质橡胶外底，兼具出色耐穿性和抓地力
产品细节
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
