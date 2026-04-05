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Jordan Spizike Low
男子运动鞋
26% 折让
售罄：
此配色当前无货
Jordan Spizike Low 男子运动鞋巧糅五款经典 Jordan 运动鞋的设计元素，成就匠心经典。鞋款旨在致敬斯派克·李 (Spike Lee) 在联结好莱坞与篮球运动、提升二者的文化影响力方面的贡献，集时尚外观与经典风范于一体，应你所需。上脚试试看？
- 显示颜色： 健身红/狼灰/冷灰/黑
- 款式： FQ1759-600
Jordan Spizike Low
26% 折让
Jordan Spizike Low 男子运动鞋巧糅五款经典 Jordan 运动鞋的设计元素，成就匠心经典。鞋款旨在致敬斯派克·李 (Spike Lee) 在联结好莱坞与篮球运动、提升二者的文化影响力方面的贡献，集时尚外观与经典风范于一体，应你所需。上脚试试看？
其他细节
- 优质材质组合鞋面，经久耐穿
- Nike Air 技术，塑就缓震迈步体验
- 硬质橡胶外底，兼具出色耐穿性和抓地力
产品细节
- 显示颜色： 健身红/狼灰/冷灰/黑
- 款式： FQ1759-600
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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