Jordan Spizike Low Sneaker School
大童运动鞋
33% 折让
迈克尔·乔丹不惧设定他人认为遥不可及的目标。 Jordan Spizike Low Sneaker School 大童运动鞋采用非凡设计，旨在致敬他的坚定信念。 夜光星星图案和耐克勾勾点缀，提醒你心怀梦想，志存高远，潜力无极限。
- 显示颜色： 白色/浅荧光黄/金属银/皇家蓝
- 款式： HJ5979-100
其他细节
- 天然皮革、合成材质搭配透气织物材料组合鞋面，缔造出众耐穿性和舒适度
- Nike Air 技术，塑就缓震迈步体验
- 夜光橡胶外底经久耐穿，铸就强劲抓地力
产品细节
- 经典鞋带
- 栓扣式鞋带
- 后跟提拉设计
尺寸与尺码
- 尺码表
产品尺寸(单位:cm)
35.5: 鞋内长 22.8
36: 鞋内长 23.4
36.5: 鞋内长 23.6
37.5: 鞋内长 23.8
38: 鞋内长 24.1
38.5: 鞋内长 24.6
39: 鞋内长 25.2
40: 鞋内长 25.9
*因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。
更多信息
- 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
