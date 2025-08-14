Jordan Sport
男子针织纽扣高尔夫上衣
10% 折让
Jordan Sport 男子针织纽扣高尔夫上衣专为高尔夫球运动打造。柔软针织面料，助你保持清爽，轻松打满 18 洞。同时具备出色外观，尽显 Jordan 风范。
- 显示颜色： 浅军械蓝/幻影灰白/浅军械蓝
- 款式： HV1157-440
产品细节
- 大身整体成分：58% 粘纤/42% 锦纶
- 手洗
