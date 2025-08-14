 
Jordan Sport ​男子针织纽扣高尔夫上衣 - 浅军械蓝/幻影灰白/浅军械蓝

巴洛克棕/幻影灰白/巴洛克棕

Jordan Sport 男子针织纽扣高尔夫上衣专为高尔夫球运动打造。柔软针织面料，助你保持清爽，轻松打满 18 洞。同时具备出色外观，尽显 Jordan 风范。


  • 显示颜色： 浅军械蓝/幻影灰白/浅军械蓝
  • 款式： HV1157-440

Jordan Sport 男子针织纽扣高尔夫上衣专为高尔夫球运动打造。柔软针织面料，助你保持清爽，轻松打满 18 洞。同时具备出色外观，尽显 Jordan 风范。

产品细节

  • 大身整体成分：58% 粘纤/42% 锦纶
  • 手洗
尺寸与尺码

    本款为美码版型，建议参考尺码工具进行选购。

  • 尺码表

