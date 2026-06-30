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Jordan Sport
女子企领短袖高尔夫上衣
¥799
无论是挥杆练习还是整场高尔夫球赛，都能轻松驾驭，彰显 Jordan 风范。Jordan Sport 女子企领短袖高尔夫上衣可单穿，亦可贴身打底，是赛后聚会的理想之选。
- 显示颜色： 黑/帆白/帆白
- 款式： IM8558-010
Jordan Sport
¥799
无论是挥杆练习还是整场高尔夫球赛，都能轻松驾驭，彰显 Jordan 风范。Jordan Sport 女子企领短袖高尔夫上衣可单穿，亦可贴身打底，是赛后聚会的理想之选。
其他细节
针织面料，轻盈柔软
产品细节
- 大身整体成分：61% 粘纤/38% 锦纶/1% 其他纤维
- 手洗
- 显示颜色： 黑/帆白/帆白
- 款式： IM8558-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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