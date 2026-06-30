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Jordan Sport 女子企领短袖高尔夫上衣 - 黑/帆白/帆白

Jordan Sport

女子企领短袖高尔夫上衣

¥799
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无论是挥杆练习还是整场高尔夫球赛，都能轻松驾驭，彰显 Jordan 风范。Jordan Sport 女子企领短袖高尔夫上衣可单穿，亦可贴身打底，是赛后聚会的理想之选。


  • 显示颜色： 黑/帆白/帆白
  • 款式： IM8558-010

Jordan Sport

¥799

无论是挥杆练习还是整场高尔夫球赛，都能轻松驾驭，彰显 Jordan 风范。Jordan Sport 女子企领短袖高尔夫上衣可单穿，亦可贴身打底，是赛后聚会的理想之选。

其他细节

针织面料，轻盈柔软

产品细节

  • 大身整体成分：61% 粘纤/38% 锦纶/1% 其他纤维
  • 手洗
  • 显示颜色： 黑/帆白/帆白
  • 款式： IM8558-010

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