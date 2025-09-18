 
Jordan Sport 女子速干紧身裤 - 黑/黑/灰黑

女子速干紧身裤

在生活中或穿紧身裤时，灵活性至关重要。 毕竟，你永远不知道会面临什么。 Jordan Sport 女子速干紧身裤经焕新升级，提升贴合体验和经典设计细节，任你自如伸展，玩转型潮。 即刻上身，从容迎接挑战。


  • 显示颜色： 黑/黑/灰黑
  • 款式： FB4621-010

其他细节

  • 腿部 Wings 线条，旨在向 Jordan 经典连体衣致敬
  • 弹性面料搭载 Dri-FIT 导湿速干技术，为你塑就舒适贴合的支撑体验

产品细节

  • 面料：78% 聚酯纤维/22% 氨纶。 腋/胯下拼接里料：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
尺寸与尺码

    • Mid-rise waistband is tilted up in back for a natural fit and coverage while you bend and stretch
  • 尺码表

