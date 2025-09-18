Jordan Sport
女子速干紧身裤
¥399
售罄：
此配色当前无货
在生活中或穿紧身裤时，灵活性至关重要。 毕竟，你永远不知道会面临什么。 Jordan Sport 女子速干紧身裤经焕新升级，提升贴合体验和经典设计细节，任你自如伸展，玩转型潮。 即刻上身，从容迎接挑战。
- 显示颜色： 黑/黑/灰黑
- 款式： FB4621-010
Jordan Sport
¥399
在生活中或穿紧身裤时，灵活性至关重要。 毕竟，你永远不知道会面临什么。 Jordan Sport 女子速干紧身裤经焕新升级，提升贴合体验和经典设计细节，任你自如伸展，玩转型潮。 即刻上身，从容迎接挑战。
其他细节
- 腿部 Wings 线条，旨在向 Jordan 经典连体衣致敬
- 弹性面料搭载 Dri-FIT 导湿速干技术，为你塑就舒适贴合的支撑体验
产品细节
- 面料：78% 聚酯纤维/22% 氨纶。 腋/胯下拼接里料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/黑/灰黑
- 款式： FB4621-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。