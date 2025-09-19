Jordan Sport
女子速干背心
30% 折让
Jordan Sport 女子速干背心采用导湿速干技术，无论是训练还是休闲，皆可帮助保持干爽舒适体验。柔软针织面料妥帖包覆身体，可随身体动作自如伸展，缔造非凡舒适感受。
- 显示颜色： 灰黑/燕麦色
- 款式： HV8733-045
其他细节
- Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 柔软针织面料，可随身体动作灵活伸展
产品细节
- 面料/里料：聚酯纤维/氨纶
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
