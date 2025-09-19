 
Jordan Sport 女子速干背心 - 灰黑/燕麦色

Jordan Sport

女子速干背心

30% 折让
灰黑/燕麦色
燕麦色/麻黄

Jordan Sport 女子速干背心采用导湿速干技术，无论是训练还是休闲，皆可帮助保持干爽舒适体验。柔软针织面料妥帖包覆身体，可随身体动作自如伸展，缔造非凡舒适感受。


  • 显示颜色： 灰黑/燕麦色
  • 款式： HV8733-045

Jordan Sport

30% 折让

其他细节

  • Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
  • 柔软针织面料，可随身体动作灵活伸展

产品细节

  • 面料/里料：聚酯纤维/氨纶
  • 可机洗
尺寸与尺码

