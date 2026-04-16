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Jordan Sport 新年系列男子运动夹克 - 黑

Jordan Sport 新年系列

男子运动夹克

28% 折让

Jordan Sport 新年系列男子运动夹克采用匠心设计，助你喜迎马年。保暖出众，百搭实穿，塑就叠搭佳选。可搭配其他 Jordan 新年系列服装，打造适合节日及其他场合的造型。


  • 显示颜色：
  • 款式： IQ3951-010

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Jordan Sport 新年系列男子运动夹克采用匠心设计，助你喜迎马年。保暖出众，百搭实穿，塑就叠搭佳选。可搭配其他 Jordan 新年系列服装，打造适合节日及其他场合的造型。

产品细节

  • 面料：92% 聚酯纤维/8% 氨纶；罗纹拼接：95% 锦纶/5% 氨纶。里料：100% 锦纶。填充物：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： IQ3951-010

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