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Jordan
Sport 球包
13% 折让
Jordan Sport 球包助你在前往赛场的途中解放双手，而且可折叠收纳，便于存放。采用拉链开合设计，肩带可调节，可单肩背或斜挎，随附可拆卸小挂包，可用于存放现金或卡片。
- 显示颜色： 黑
- 款式： HQ7235-010
Jordan
13% 折让
Jordan Sport 球包助你在前往赛场的途中解放双手，而且可折叠收纳，便于存放。采用拉链开合设计，肩带可调节，可单肩背或斜挎，随附可拆卸小挂包，可用于存放现金或卡片。
产品细节
- 尺寸：419 长 x 254 宽 x 356 高 （毫米）
- 主体材质：聚酯纤维
- 手洗
- 显示颜色： 黑
- 款式： HQ7235-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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