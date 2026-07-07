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Jordan
Sport 球包
21% 折让
Jordan Sport 球包采用可折叠收纳设计，助你轻松携带篮球前往赛场，解放双手。采用拉链开合设计，搭配可调节肩带，单肩或斜挎随心切换；附带可拆卸小挂包，供你妥帖收纳现金或卡片。
- 显示颜色： 黑
- 款式： HQ7235-010
Jordan
21% 折让
Jordan Sport 球包采用可折叠收纳设计，助你轻松携带篮球前往赛场，解放双手。采用拉链开合设计，搭配可调节肩带，单肩或斜挎随心切换；附带可拆卸小挂包，供你妥帖收纳现金或卡片。
产品细节
- 尺寸：419 长 x 254 宽 x 356 高 （毫米）
- 主体材质：聚酯纤维
- 手洗
- 显示颜色： 黑
- 款式： HQ7235-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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