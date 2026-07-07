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Jordan Sport 球包 - 黑

Jordan

Sport 球包

21% 折让

Jordan Sport 球包采用可折叠收纳设计，助你轻松携带篮球前往赛场，解放双手。采用拉链开合设计，搭配可调节肩带，单肩或斜挎随心切换；附带可拆卸小挂包，供你妥帖收纳现金或卡片。


  • 显示颜色：
  • 款式： HQ7235-010

Jordan

21% 折让

Jordan Sport 球包采用可折叠收纳设计，助你轻松携带篮球前往赛场，解放双手。采用拉链开合设计，搭配可调节肩带，单肩或斜挎随心切换；附带可拆卸小挂包，供你妥帖收纳现金或卡片。

产品细节

  • 尺寸：419 长 x 254 宽 x 356 高 （毫米）
  • 主体材质：聚酯纤维
  • 手洗
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： HQ7235-010

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