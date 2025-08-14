 
Jordan Sport 男子印花高尔夫翻领T恤 - 浅银/浅银

Jordan Sport

男子印花高尔夫翻领T恤

¥999
浅银/浅银
幻影灰白/帆白
此产品不参加网站促销活动和折扣优惠活动。

Jordan Sport 男子印花高尔夫翻领T恤专为高尔夫球运动打造。弹性针织面料结合汗渍隐匿技术，助你保持清爽，轻松打满 18 洞。同时具备出色外观，尽显 Jordan 风范。


  • 显示颜色： 浅银/浅银
  • 款式： HV1155-034

其他细节

  • Nike Stealth Evaporation 技术可管理湿气，有助隐藏汗渍，助你保持清爽
  • 弹性针织面料，可随行而动，塑就自如运动体验
  • 后身垂坠式下摆设计，提升包覆效果，有助将T恤掖入下装，自如弯腰和伸展

产品细节

  • 86% 聚酯纤维/14% 氨纶
  • 可机洗
免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品部分配色的前襟部位有两粒扣和三粒扣两个版本。 随机发货，敬请注意，并请酌情选购！

