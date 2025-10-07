Jordan Sport
男子拒水高尔夫工装短裤
18% 折让
穿上 Jordan Sport 男子拒水高尔夫工装短裤，畅享高尔夫时光。这款工装短裤采用耐穿拒水面料，富有弹性，造就挥杆过程中舒适运动体验。同时具备出色外观，尽显 Jordan 风范。
- 显示颜色： 亚麻/亚麻
- 款式： HQ8703-248
其他细节
弹性面料舒适耐穿，塑就自如运动体验；拒水处理，助你在潮湿天气保持干爽
产品细节
- 面料：81% 锦纶/19% 氨纶。口袋：76% 聚酯纤维/24% 氨纶
- 侧边口袋和后身口袋
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
