男子数字尺码

尺码表中的尺寸依据人体测量数据设定。 参照下表，找到适合自己的尺码。 左右滑动即可查看更多尺码。

请注意，部分款式的长裤有腰围和内接缝两种测量尺寸。 例如，32/34（或 32x34）码长裤的腰围尺寸为 81 厘米， 内接缝指从裤裆接缝至裤脚的长度。

尺码表
尺码262728293031323334353637384042444648
臀围（英寸）33.534.535.536.537.538.539.540.541.542.543.544.545.547.549.551.553.555.5
中国码 - 下装160/68A160/68A165/72A165/72A170/76A170/76A175/80A175/80A180/84A180/84A185/88A190/92A190/92A195/96A200/100A

尺码选择贴士

如果你的其中一项测量尺寸介于两个尺码之间，则尺码较小的穿起来较贴身，而尺码较大的穿起来较宽松。 如果你的臀围和腰围测量尺寸分别对应两个不同的建议尺码，则应以臀围尺寸为准。

测量方法

  • 腰围：将皮尺绕过腰部两侧纤细部位进行测量，注意皮尺应与地面保持水平。
  • 臀围：将皮尺经髋部绕臀部一圈进行充分测量，注意皮尺应与地面保持水平。
  • 内接缝：测量从大腿内侧顶端到底部的长度。