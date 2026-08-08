|尺码
|26
|27
|28
|29
|30
|31
|32
|33
|34
|35
|36
|37
|38
|40
|42
|44
|46
|48
|臀围（英寸）
|33.5
|34.5
|35.5
|36.5
|37.5
|38.5
|39.5
|40.5
|41.5
|42.5
|43.5
|44.5
|45.5
|47.5
|49.5
|51.5
|53.5
|55.5
|中国码 - 下装
|160/68A
|160/68A
|165/72A
|165/72A
|170/76A
|170/76A
|175/80A
|175/80A
|180/84A
|180/84A
|185/88A
|190/92A
|190/92A
|195/96A
|200/100A
男子数字尺码
尺码表中的尺寸依据人体测量数据设定。 参照下表，找到适合自己的尺码。 左右滑动即可查看更多尺码。
请注意，部分款式的长裤有腰围和内接缝两种测量尺寸。 例如，32/34（或 32x34）码长裤的腰围尺寸为 81 厘米， 内接缝指从裤裆接缝至裤脚的长度。
尺码选择贴士
如果你的其中一项测量尺寸介于两个尺码之间，则尺码较小的穿起来较贴身，而尺码较大的穿起来较宽松。 如果你的臀围和腰围测量尺寸分别对应两个不同的建议尺码，则应以臀围尺寸为准。
测量方法
- 腰围：将皮尺绕过腰部两侧纤细部位进行测量，注意皮尺应与地面保持水平。
- 臀围：将皮尺经髋部绕臀部一圈进行充分测量，注意皮尺应与地面保持水平。
- 内接缝：测量从大腿内侧顶端到底部的长度。