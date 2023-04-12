    男子数字尺码

    尺码表中的尺寸依据人体测量数据设定。 参照下表，找到适合自己的尺码。 左右滑动即可查看更多尺码。

    尺码表
    尺码262830323436384042444648
    中国码 - 下装160/68A165/72A170/76A175/80A180/84A185/88A190/92A195/96A200/100A
    臀围（英寸）33.535.537.539.541.543.545.547.549.551.553.555.5

    尺码选择贴士

    如果你的其中一项测量尺寸介于两个尺码之间，则尺码较小的穿起来较贴身，而尺码较大的穿起来较宽松。 如果你的臀围和腰围测量尺寸分别对应两个不同的建议尺码，则应以臀围尺寸为准。

    请注意，部分款式的长裤有腰围和内接缝两种测量尺寸。 例如，32/34（或 32x34）码长裤的腰围尺寸为 81 厘米，内接缝长度为 86 厘米（内接缝指从裤裆接缝至裤脚的长度）。

    测量方法

    • 腰围：将皮尺绕过腰部两侧纤细部位进行测量，注意皮尺应与地面保持水平。
    • 臀围：将皮尺经髋部绕臀部一圈进行充分测量，注意皮尺应与地面保持水平。