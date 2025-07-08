 
Jordan Sport 男子拒水高尔夫工装短裤 - 巴洛克棕/巴洛克棕

Jordan Sport

男子拒水高尔夫工装短裤

10% 折让
巴洛克棕/巴洛克棕
浅军械蓝/浅军械蓝
黑/黑
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穿上 Jordan Sport 男子拒水高尔夫工装短裤，畅享高尔夫时光。这款工装短裤采用耐穿拒水面料，富有弹性，造就挥杆过程中舒适运动体验。同时具备出色外观，尽显 Jordan 风范。


  • 显示颜色： 巴洛克棕/巴洛克棕
  • 款式： HQ8703-237

Jordan Sport

10% 折让

穿上 Jordan Sport 男子拒水高尔夫工装短裤，畅享高尔夫时光。这款工装短裤采用耐穿拒水面料，富有弹性，造就挥杆过程中舒适运动体验。同时具备出色外观，尽显 Jordan 风范。

其他细节

弹性面料舒适耐穿，塑就自如运动体验；拒水处理，助你在潮湿天气保持干爽

产品细节

  • 面料：81% 锦纶/19% 氨纶。口袋：76% 聚酯纤维/24% 氨纶
  • 侧边口袋和后身口袋
  • 可机洗
  • 显示颜色： 巴洛克棕/巴洛克棕
  • 款式： HQ8703-237

尺寸与尺码

    本款为美码版型，建议参考尺码工具进行选购。

  • 尺码表

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