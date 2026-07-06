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Jordan Sport 男子拒水高尔夫短裤 - 黑/黑

Jordan Sport

男子拒水高尔夫短裤

10% 折让
黑/黑
亚麻

穿上 Jordan Sport 男子拒水高尔夫短裤，畅享高尔夫时光。该短裤采用轻盈耐穿的拒水锦纶混纺面料，提供恰到好处的弹性，营造挥杆过程中舒适移动的运动体验。匠心外观，尽显 Jordan 风范。


  • 显示颜色： 黑/黑
  • 款式： IQ4000-010

Jordan Sport

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穿上 Jordan Sport 男子拒水高尔夫短裤，畅享高尔夫时光。该短裤采用轻盈耐穿的拒水锦纶混纺面料，提供恰到好处的弹性，营造挥杆过程中舒适移动的运动体验。匠心外观，尽显 Jordan 风范。

产品细节

  • 面料：81% 锦纶/19% 氨纶。口袋：76% 聚酯纤维/24% 氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/黑
  • 款式： IQ4000-010

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