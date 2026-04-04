穿上 Jordan Sport 男子拒水高尔夫短裤，畅享高尔夫时光。该短裤采用轻盈耐穿的拒水锦纶混纺面料，提供恰到好处的弹性，造就挥杆过程中舒适移动的运动体验。匠心外观，尽显 Jordan 风范。

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