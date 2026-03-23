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Jordan Sport
男子拒水高尔夫长裤
¥1,299
Jordan Sport 男子拒水高尔夫长裤采用梭织面料，结合轻盈弹性设计，专为高尔夫球场打造，同时助你在俱乐部会所尽展时尚格调。此外，面料经拒水处理，助你保持干爽，无惧比赛时小雨侵袭。
- 显示颜色： 亚麻/亚麻
- 款式： HV4770-286
Jordan Sport
¥1,299
Jordan Sport 男子拒水高尔夫长裤采用梭织面料，结合轻盈弹性设计，专为高尔夫球场打造，同时助你在俱乐部会所尽展时尚格调。此外，面料经拒水处理，助你保持干爽，无惧比赛时小雨侵袭。
产品细节
- 面料：81% 锦纶/19% 氨纶。口袋：76% 聚酯纤维/24% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 亚麻/亚麻
- 款式： HV4770-286
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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