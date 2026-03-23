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Jordan Sport 男子拒水高尔夫长裤 - 亚麻/亚麻

Jordan Sport

男子拒水高尔夫长裤

¥1,299

Jordan Sport 男子拒水高尔夫长裤采用梭织面料，结合轻盈弹性设计，专为高尔夫球场打造，同时助你在俱乐部会所尽展时尚格调。此外，面料经拒水处理，助你保持干爽，无惧比赛时小雨侵袭。


  • 显示颜色： 亚麻/亚麻
  • 款式： HV4770-286

Jordan Sport

¥1,299

Jordan Sport 男子拒水高尔夫长裤采用梭织面料，结合轻盈弹性设计，专为高尔夫球场打造，同时助你在俱乐部会所尽展时尚格调。此外，面料经拒水处理，助你保持干爽，无惧比赛时小雨侵袭。

产品细节

  • 面料：81% 锦纶/19% 氨纶。口袋：76% 聚酯纤维/24% 氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 亚麻/亚麻
  • 款式： HV4770-286

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