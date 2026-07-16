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Jordan Sport 男子汗渍隐匿防晒短袖高尔夫翻领T恤 - 黑/黑

Jordan Sport

男子汗渍隐匿防晒短袖高尔夫翻领T恤

10% 折让
黑/黑
卡其/卡其
元素粉/元素粉
帆白/帆白

Jordan Sport 男子汗渍隐匿防晒短袖高尔夫翻领T恤的左袖口饰有经典 Jordan 品牌标志，以精致格调焕新演绎经典单品。轻盈针织面料结合汗渍隐匿技术，助你在球场上保持舒适。


  • 显示颜色： 黑/黑
  • 款式： HQ8480-010

Jordan Sport

10% 折让

Jordan Sport 男子汗渍隐匿防晒短袖高尔夫翻领T恤的左袖口饰有经典 Jordan 品牌标志，以精致格调焕新演绎经典单品。轻盈针织面料结合汗渍隐匿技术，助你在球场上保持舒适。

其他细节

  • Stealth Evaporation 技术可管理湿气，帮助减少汗渍显现，助你保持清爽
  • 垂坠式后摆设计，在塞入下装时提升背面包覆效果

产品细节

  • UPF 40+
  • 86% 聚酯纤维/14% 氨纶
  • 纽扣前襟
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/黑
  • 款式： HQ8480-010

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