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Jordan Sport 男子速干双面穿球衣 - 黑/白色

Jordan Sport

男子速干双面穿球衣

Jordan Sport 男子速干双面穿球衣采用导湿速干技术，助你在球场上大展身手，从开球到终场保持清爽，专注比赛。双面穿设计，可随心转换造型。


  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： IF0865-010

Jordan Sport

Jordan Sport 男子速干双面穿球衣采用导湿速干技术，助你在球场上大展身手，从开球到终场保持清爽，专注比赛。双面穿设计，可随心转换造型。

其他细节

Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽舒适

产品细节

  • 外层面料/内层面料：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： IF0865-010

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