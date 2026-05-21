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Jordan Sport
男子速干双面穿球衣
¥349
Jordan Sport 男子速干双面穿球衣采用导湿速干技术，助你在球场上大展身手，从开球到终场保持清爽，专注比赛。双面穿设计，可随心转换造型。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： IF0865-010
Jordan Sport
¥349
Jordan Sport 男子速干双面穿球衣采用导湿速干技术，助你在球场上大展身手，从开球到终场保持清爽，专注比赛。双面穿设计，可随心转换造型。
其他细节
Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽舒适
产品细节
- 外层面料/内层面料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： IF0865-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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